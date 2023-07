Erikoinen sotku Kuopiossa – tähtikolmikko sivussa isosta europelistä: "En halua heittää ketään bussin alle"

– Eihän se hyvä uutinen ole. Jos eivät vielä tänään (keskiviikkona) saa viisumeita, niin he eivät todennäköisesti ole mukana torstain pelissä, harmitteli KuPSin päävalmentaja Jani Honkavaara SS:lle.

– Olisimme ehkä saaneet heidät nippanappa peliin, mutta ottaessa huomioon matkan, jonka he olisivat joutuneet sen eteen tekemään, eivät he olisi olleet ehkä parhaimmillaan, Pohjois-Irlannista tavoitettu Heiskanen kertoo MTV Urheilulle.

– Heidän olisi pitänyt matkustaa aluksi autolla Helsinkiin ja lentää sieltä Amsterdamin kautta Dubliniin, mistä olisi ollut vielä reilun kolmen tunnin ajomatka paikalle. Päätimme, ettei tämä jää heistä kiinni. Meillä on hyvä joukkue ja olemme valmistautuneet hyvin peliin. Sitten on tuoreita miehiä myös sunnuntaina (KTP:ta vastaan).

– Heitä varmaan harmittaa, mutta jokainen heistä on ammattilainen, eikä kukaan heistä kamppaile ensimmäistä kertaa viisumien kanssa. He ymmärtävät varmasti systeemin, eikä tämä ole joukkueeseemme millään tapaa vaikuttanut, Heiskanen toteaa kysyttäessä pelaajien suhtautumisesta tilanteeseen.

Käsittämätön rumba

– Mitä viime vuoden Moldova-tapaukseen tulee, ovat nämä aina erilaisia tilanteita. Aina se ei ole meidän päästä kiinni. Kaikki mahdollinen mitä osattiin, niin koitimme vaikuttaa – Uefasta ja Britannian suurlähetystöstä lähtien. Prosessi on hankala ja monivaiheinen, Heiskanen sanoo.

– Tämän vuoden tapauksessa pelaajien oli käytävä Tukholmassa ja sinne oli varattava aika. Lähetimme heidät sinne antamaan biotunnisteet, jolloin prosessi vasta lähtee liikkeelle. Sen jälkeen tieto menee jonnekin Englantiin, jossa ne päätökset tehdään. Kun päätös on tehty, lähetetään se passiin kuuluva viisumitarra, joka saapuu ymmärtääkseni Saksasta. Tähän kaikkeen menee aikaa, eikä se aika nyt vain riittänyt.

Tomi Natri /All Over Press

Heiskasen mukaan seurajohto aikoo pohtia myöhemmin keskenään, missä viisumiongelmassa mentiin vikaan. Seura on kuitenkin aloittanut jo seuraavan prosessin siltä varalta, että se kohtaisi Konferenssiliigan kolmannella karsintakierroksella kazakstanilaisen Tobol Kostanayn.

– En halua heittää ketään bussin alle, eikä siihen ole syytäkään. Tämä on muutenkin ihan väärä aika ja paikka analysoida, olisiko jonkun asian voinut tehdä paremmin. Se on katsottava rauhassa. Minun ymmärrykseni on, että kaikki mahdollinen tehtiin pelaajien saamiseksi paikalle, mutta se ei vain riittänyt, Heiskanen jatkaa.