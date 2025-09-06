Manchester Unitedin floppi lähtökuopissa

Manchester Unitedissa ykkösvahdin paikkansa menettänyt huippumaalivahti Andre Onana on siirtymässä Turkin liigaan.

Onana on pelannut tällä kaudella Unitedin maalilla vain Englannin liigacupissa, jossa United hävisi nöyryyttävästi kakkosliigassa pelaavalle Grimsby Townille. Valioliigassa turkkilaisvahti Altay Bayindir on pelannut kaikki kolme ottelua.

United värväsi riveihinsä viime viikolla myös yhden maalivahdin lisää, kun Senne Lammers hankittiin Antwerpenistä reilulla 20 miljoonalla.

Onana on brittiläisten mediatietojen mukaan hyvin lähellä lainasiirtoa Turkin liigan Trabzonsporiin. Siirtoihin erikoistunut jalkapallohahmo Fabrizio Romano kertoi X:ssä, että Onanan lainasiirto on sovittu suullisesti seurojen välillä, ja nyt Onanan pitää vain hyväksyä se.

Jos upotus ei näy laitteellasi, voit katsoa sen tästä linkistä.

Onana siirtyi pari vuotta sitten Manchester Unitediin Inter Milanosta 50 miljoonalla eurolla. Kamerunilaisen otteet manchesteriläisseurassa eivät ole olleet loistokkaita. Viime kaudella ManU oli Valioliigassa vasta 15:s ja toissa kaudella kahdeksas.