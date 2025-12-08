Mohammed Salah kritisoi kovin sanoin Liverpoolin seurajohtoa viikonloppuna.

Useiden toimittajien mukaan Liverpoolin tähtipelaaja Mohamed Salah ei matkusta Mestarien liigan otteluun Interiä vastaan. Se pelataan tiistai-iltana.

Päätöksen Salahin hyllyttämisestä teki seurajohto yhdessä seuran valmentaja Arne Slotin kanssa. Penkityksen takana on Salahin viikonloppuinen haastattelu, jossa hän antoi rapaa valmennusjohdolle.

Salah on viimeisessä kolmessa ottelussa aloittanut penkiltä, eikä egyptiläinen päässyt viikonlopun Leeds-pelissä kentälle. Ottelun jälkeen Salah syytti lehdistötilaisuudessa, että seura on heittänyt hänet bussin alle ja Slot ei haluaisi häntä joukkueeseensa.

Liverpoolin kausi on ollut vaikea, ja joukkue majailee Valioliigassa vasta yhdeksännellä sijalla. Salahilla itselläänkin on käynnissä uransa huonoin Liverpool-kausi, sillä liigassa maaleja on tullut ainoastaan neljä. Viime kaudella Salah kruunattiin sarjan maalikuninkaaksi 29 maalilla.