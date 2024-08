Chelsea kaappasi maajoukkuemiehen 60 miljoonalla – rellestää siirtomarkkinoilla

Neton pitää vielä läpäistä lääkärintarkastus, jotta siirto toteutuu, mutta sopimuksen yksityiskohdista on päästy sopuun seurojen välillä. 24-vuotias Neto pelasi Wolvesissa vuodesta 2019 lähtien. Hän on pelannut seurassa yhteensä 111 ottelua, joissa on syntynyt 11 maalia ja 20 maaliin johtanutta syöttöä. Laiturina pääsääntöisesti viihtyvä Neto on pelannut Portugalin maajoukkueessa kymmenen maaottelua. Hän oli mukana myös kesän EM-kisoissa Portugalin joukkueessa.