Manchester Cityltä jättihankinta – mestarivahti tarttui haaviin

Gianluigi Donnarumma
Gianluigi Donnarumma, 26, jatkaa uraansa Manchester Cityn tolppien välissä./All Over Press
Julkaistu 31 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Riku Hellanto

riku.hellanto@mtv.fi

@RikuHellanto

Jalkapallon Valioliigassa pelaava Manchester City on päässyt sopuun italialaisvahti Gianluigi Donnarumman siirrosta.

Donnarumma siirtyy City-paitaan PSG:stä. Fabrizio Romanon mukaan Donnarumman on määrä käydä seuran lääkärintarkastuksessa maanantaina.

26-vuotias tähtimaalivahti on pelannut PSG:ssä kaudesta 2021-22 lähtien. Viime keväänä hän voitti seuran tolppien välissä Mestarien liigan mestaruuden.

Donnarumma ajautui kauden päätteeksi kuitenkin yllättäen PSG:n maalivahtihierarkiassa pohjalle, kun PSG-luotsi Luis Enrique ei nähnyt tähtivahdille enää käyttöä.

Donnarumman siirron myötä pitkään Man City -paidassa torjunut Ederson siirtyy turkkilaisseura Fenerbahcen riveihin.

Manchester Cityn kausi on käynnistynyt yskähdellen. Joukkue on kolmen Valioliiga-kierroksen jälkeen sarjataulukossa vasta 13:ntena.

Seura on pistänyt kesän aikana maalivahtikalustonsa uuteen uskoon, sillä aiemmin heinäkuussa seura hankki jo James Traffordin yli 30 miljoonalla eurolla.

Lisää aiheesta:

ValioliigaManchester CityJalkapalloUrheilu

