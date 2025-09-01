Manchester Cityltä jättihankinta – mestarivahti tarttui haaviin

Jalkapallon Valioliigassa pelaava Manchester City on päässyt sopuun italialaisvahti Gianluigi Donnarumman siirrosta.
Donnarumma siirtyy City-paitaan PSG:stä. Fabrizio Romanon mukaan Donnarumman on määrä käydä seuran lääkärintarkastuksessa maanantaina.
26-vuotias tähtimaalivahti on pelannut PSG:ssä kaudesta 2021-22 lähtien. Viime keväänä hän voitti seuran tolppien välissä Mestarien liigan mestaruuden.
Donnarumma ajautui kauden päätteeksi kuitenkin yllättäen PSG:n maalivahtihierarkiassa pohjalle, kun PSG-luotsi Luis Enrique ei nähnyt tähtivahdille enää käyttöä.
Donnarumman siirron myötä pitkään Man City -paidassa torjunut Ederson siirtyy turkkilaisseura Fenerbahcen riveihin.
Manchester Cityn kausi on käynnistynyt yskähdellen. Joukkue on kolmen Valioliiga-kierroksen jälkeen sarjataulukossa vasta 13:ntena.
Seura on pistänyt kesän aikana maalivahtikalustonsa uuteen uskoon, sillä aiemmin heinäkuussa seura hankki jo James Traffordin yli 30 miljoonalla eurolla.