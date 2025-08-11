Man Cityn luopuu yli 100 miljoonan supertähdestä

Manchester Cityn tähtipelaaja Jack Grealish siirtyy lainalle Evertoniin.

Grealish, 29, siirtyi neljä vuotta sitten Aston Villasta Cityn leiriin hulppealla 117 miljoonalla eurolla, mutta nyt City haluaa hyökkäyspelaajastaan eroon. Jalkapallon siirtoihin erikoistuneen Fabrizio Romanon mukaan Grealishin Everton-siirto on lääkärintarkastusta vaille valmis.

Grealishin vastuu jäi jo viime kaudella vähäiseksi Manchester Cityn ollessa Valioliigassa vasta kolmas. Hän teki 20 Valioliiga-ottelussa vain yhden maalin ja antoi yhden maalisyötön. Varsinkin loppukaudesta Grealish pääsi pelaamaan joukkueessa vain jämäminuutteja tai kulutti vaihtopenkkiä.

Englannin maajoukkueessa 39 ottelua pelannut Grealish ehti pelata Cityn paidassa 157 ottelua. Hänen sopimuksensa manchesteriläiseuran kanssa ulottuu aina vuoteen 2027 saakka.