Manchester United täräytti: 30 miljoonan hankinta

Manchester United on tehnyt ensimmäisen hankintansa uuden managerinsa Ruben Amorimin aikakaudella.

United on päässyt sopuun italialaisseura Leccen kanssa tanskalaisen laitapuolustajan Patrick Dorgun siirrosta. United maksaa Dorgusta 30 miljoonaa euroa Leccelle. Tämän lisäksi kauppaan on kirjattu viiden miljoonan euron edestä erinäköisiä bonuspykäliä.

Asiasta kertoo muun muassa The Athletic.

Unitedin manageri Ruben Amorim on kaivannut kiivaasti lisävahvistuksia sen jälkeen, kun hänet värvättiin Red Devilsin peräsimeen. Amorim nojasi jo edellisessä Sporting-pestissään 3-4-2-1-formaatioon, missä Dorgun kaltaiset laitalinkit ovat erittäin tärkeässä asemassa.

Vasenjalkainen Dorgu pystyy pelaamaan sekä vasemman että oikean laitalinkin paikalla.

United on ailahdellut uuden managerinsa Amorimin alaisuudessa. Manchesterilainen jättiseura oli jo pahimmillaan neljän ottelun mittaisessa tappioputkessa. Tuoreeltaan United on saanut paremmin juonen päästä kiinni, sillä se on ottanut edellisistä viidestä taistostaan neljä voittoa.

United kohtaa torstaina Eurooppa-liigan alkusarjan päätöskierroksella romanialaisen FCSB:n. United on tällä hetkellä Eurooppa-liigassa neljäntenä, eli se on etenemässä suoraan neljännesvälierävaiheeseen.

Valioliigassa United on vasta sijalla 12.