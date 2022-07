Manchester United vahvistaa: Christian Eriksenille monivuotinen sopimus

Nyt huhuilta voidaan katkoa siivet, sillä seura on solminut kolmen vuoden sopimuksen Eriksenin kanssa, asia selviää Manchester Unitedin nettisivuilta.

– Manchester United on erityinen seura, enkä malta odottaa pääseväni alkuun. Minulla on ollut etuoikeus pelata Old Traffordilla monta kertaa. Tuntuu uskomattomalta upealta pukea Unitedin punainen pelipaita päälle, hehkuttaa keskikenttäpelaaja Eriksen.

Erityisen innokkaana Eriksen on joukkueen uudesta hollantilaispäävalmentajasta Erik ten Hagista, jonka työskentelytapoja hän ylistää.

– Olen nähnyt Erikin työskentelyä Ajaxissa ja tiedän, kuinka tarkkaa ja yksityiskohtaista valmistautumista hän ja hänen tiiminsä tekevät joka päivä. Hän on loistava valmentaja. Olen puhunut hänen kanssaan ja oppinut enemmän hänen visiostaan ​​ja tavoistaan, jolla hän haluaa joukkueen pelaavan, ja olenkin todella innoissani tulevaisuudesta. Minulla on edelleen suuria tavoitteita, tiedän voivani saavuttaa paljon. Manchester United on minulle loistava paikka.

Sydän pysähtyi kesken pelin viime kesänä

30-vuotias jalkapalloilija on pelannut Tanskan maajoukkueessa 115 ottelua ja tehnyt niissä 38 maalia. Lisäksi hän on pelannut Valioliigassa 237 ottelua, joissa hän on tehnyt 52 maalia ja antanut 71 syöttöä.

Eriksen on jäänyt ihmisten mieliin Tanskan ja Suomen välisestä EM-kisaottelusta viime vuoden kesäkuussa, kun hänen sydän pysähtyi kesken pelin.

Tanskalainen palasi vahvassa vireessä pelikentille viime kauden lopulla Brentfordissa. Rytmihäiriötahdistimen saanut Eriksen pelasi Brentfordissa 11 Valioliigan ottelua kirjaten peleissä maalin ja neljä maaliin johtanutta syöttöä.

United sijoittui Valioliigassa viime kaudella kuudenneksi.