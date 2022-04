Haluaisitko oman linnan kaikilla mukavuuksilla? Nyt sellainen on myynnissä 60 miljoonalla dollarilla

Myyntiin pistetty linna sijaitsee Woodstockissa Connecticutissa. Daily Mail kertoo, että yli 1672-neliöisessä linnassa on yhdeksän makuuhuonetta, seitsemän kylpyhuonetta ja kolme vessaa. Täysin ilmastoidussa linnassa on 12 takkaa, lämmitettyjä patioita ja torneja, jotka nousevat lähes 40 metrin korkeuteen. Yksi torneista on tehty lasista.

Linnassa on seitsemän kerrosta. Näyttävien kierreportaiden lisäksi ylempiin kerroksiin pääsee myös hissillä, jos ei jaksa kavuta jalan. Linnan tilukset ovat yli 161 hehtaaria laajat. Pihalla on lampi, rakennus henkilökunnalle, vallihauta ja uima-allas. Kellarista löytyy oma baari, äänitysstudio, lava ja kokonainen auditorio.

Isän rakennuttama satulinna tyttärille

Linnan on rakentanut mies nimeltä Christopher Mark, jonka suku on tehnyt rahaa metallialalla. Mark on itse ideoinut, suunnitellut ja ollut myös rakentamassa unelmiensa linnaa 2000-luvun alkupuolella. Linna valmistui vuonna 2010.

Linna laitettiin ensimmäisen kerran myyntiin vuonna 2014, jolloin sen hinta oli 45 miljoonaa. Kun ostajia ei löydetty, listattiin linna uusiksi vuonna 2016 35 miljoonan dollarin hintaan. Ostajia ei kuitenkaan ilmaantunut.

Nyt Markin tytär Christina Mark on valjastanut TikTokin linnan uudeksi markkinointikanavaksi. Tytär julkaisi linnasta videoita, jota nousivat viraaleiksi hiteiksi. Maineen myötä linnaa kaupitellaan nyt 60 miljoonan dollarin myyntihinnalla.

– Ostimme maat vuonna 2001 ja aloimme rakentamaan vuonna 2003, Christina kertoo Insiderille.

Christina kertoo, että hän ja hänen siskonsa inspiroivat heidän isäänsä rakentamaan tosielämän satulinnan perheelle kodiksi.

– Ollessamme nuorempia siskoni kanssa pukeuduimme usein prinsessoiksi ja hän kai halusi vain nähdä unelmamme toteutuvan, hän kertoo.

Christina muutti linnaan ollessaan noin seitsemänvuotias. Hän kertoo, että hänellä kesti kauan, ennen kuin hän tottui erikoiseen kotiinsa.

– En aluksi juuri pitänyt linnastamme. Ihmiset arvostelivat minua sen perusteella ja halusivat vain sen takia olla ystäviäni. Halusin pitää kotini salaisuutenani, hän paljastaa.

Ainutlaatuinen mahdollisuus

Linna on kalustettu Euroopasta kerätyillä kalusteilla, mutta mukana on myös perheen varta vasten tilaamia ja rakennuttamia huonekaluja. Lemmikkeinä perheellä on kaksi kamelia, jotka elävät linnan mailla.

– Linnassa on monia osia, joita rakastan. Suosikkini on luultavasti lasinen kupoli linnan katossa, Christina kertoo.

Linnan myynti-ilmoitus lupaa linnan tarjoavan ainutkertaista mahdollisuutta ostaa oma unelmansa todeksi. Mikäli siis unelmiin sisältyy ihka oikean linnan omistaminen.

Myyntiagentti John Pizzikertoi New York Postille, että perhe aikoo käyttää linnasta saadut rahat uuden linnan rakentamiseen.

Agentin mukaan Mark olisi muuttamassa toiseen osavaltioon, mutta Christina kertoo yhden syyn olevan myös se, että hän ja hänen siskonsa ovat muuttamassa pian yliopisto-opiskelujen perässä pois kotoa.

– Hän ei halua jäädä sinne yksin, kun me emme enää ole siellä, hän toteaa.

Viraalihitteys TikTokissa nosti myyntihintaa

Christinalla on nykyisin sosiaalisessa mediassa tuhansia seuraajia. Hän päätti valjastaa suositut tilinsä linnan markkinointiin tukeakseen isäänsä, jotta linna saataisiin viimein myytyä. Miljoonia tykkäyksiä keränneillä videoilla Christina on esitellyt linnan eri ominaisuuksia ja tehnyt perinteisiä TikTok-tansseja sen edustalla.

– Ja he sanovat, ettei rahalla voi ostaa onnea, eräs videoita katsonut TikTok-käyttäjä kommentoi.

– Minun täytyy tulla rikkaaksi… välittömästi, kommentoi toinen.

Linnaa kaupitellaan sellaiselle taholle, joka ei halua mitään tuiki tavallista kotia, vaan jotain ainutlaatuista.