Yhdysvaltalaismies teki vuosikymmeniä sitten elämänsä kaupat – nyt "lentoyhtiön pahin virhe" on lentänyt miljoonia kilometrejä lähes ilmaiseksi

Yhdysvaltalaisesta bisnesmies Tom Stukerista artikkelin kirjoittanut Washington Post kuvailee häntä United Airlinesin suurimmaksi koskaan tekemäksi virheeksi. Vuonna 1990 lentoyhtiö tarjosi elinikäistä lentopassia 290 000 dollarilla. Stuker tarttui tarjoukseen ja on vuosikymmenien aikana matkustanut yhteensä 23 miljoonaa lentomailia. Ne olisivat maksaneet lipuissa ostettuna kymmeniä miljoonia dollareita. Lentoyhtiö on lopettanut vastaavien lippujen myymisen vuosikymmeniä sitten.

Bonuspisteillä luksusillallisia

Kertapassinsa avulla mies ei ole ainoastaan saanut tuhansia ilmaisia lentoja (toki hän on maksanut niistä kertamaksun ikuisesti voimassa olevan lipun muodossa) vaan kerännyt samalla lennoistaan miljoonia bonuspisteitä. Pisteet hän on vaihtanut kalliiksi tavaroiksi tai palveluiksi lentoyhtiön asiakasohjelman kautta. Hän on muun muassa yöpynyt ylellisissä hotellisviiteissä ja syönyt gourmet-aterioita ympäri maailman.

Entä jos et saanut haluamaasi istumapaikkaa?

Stuker on luonnollisesti hyvin tyytyväinen järjestelyyn, mutta niin on myös United Airlines, vaikka mies on aiheuttanut yhtiölle tappiot menetettyjen lippurahojen vuoksi. Stukes tuo yhtiölle paljon positiivista julkisuutta – hänestä on julkaistu vuosien varrella mediassa useita juttuja, joissa hänen hurjaa matkustustahtiaan ihmetellään positiivisessa valossa.