Trumpin lempilelun karu kohtalo: Kultaisin vyönsoljin varustettu ökylentokone ruostuu nyt hylättynä säiden armoilla

Yhdysvaltain ex-presidentti, liikemies ja tositv-tähti Donald Trumpin kruununjalokivi, muun muassa kultaisista turvavyönsoljistaan tunnettu Boeing 757, on loiston päivänsä nähnyt, kertoo CNN .

Yksityiskone on tuttu myös lukuisista valokuvista ja videoista, sillä Trump on rakastanut mahtailla juuri tämän koneen avulla. Boeing olikin hyvin esillä esimerkiksi Trumpin ensimmäisen presidentinvaalikampanjan aikana.

Mutta nyt asiat ovat toisin ja lentokone rapistuu Orange Countyssa sijaitsevalla lentokentällä noin 60 mailin eli noin sadan kilometrin päässä Manhattanilta New Yorkin raa'assa ilmanalassa.

Miksi kone seisoo kentällä kosteassa ilmastossa?

Koneen säilyttäminen New Yorkin ilmastossa lumen ja kosteuden armoilla on hämmästyttänyt CNN:n haastattelemia ilmailuasiantuntijoita.

Lumi, sade ja kosteus saattavat aiheuttaa huomaamattomia vaurioita koneen rungossa ja moottoreissa ja johtaa isoihin vaikeuksiin. Siksi isoja koneita tavallisesti säilytetään pidempiaikaisesti kuivassa aavikkoilmassa Yhdysvaltain lounaisosassa, jossa korroosion vaara on lähes olematon.

Surullinen näky

CNN:n videolle kuvaama kone on surullinen näky. 24-karaatin kullasta tehtyjä turvavyönsolkia ei olla vähään aikaan sulkemassa, sillä koneen moottorit eivät näytä olevan lentokunnossa.

Yksi moottoreista näyttäisi puuttuvan kokonaan ja toinen on kääritty muoviin.

Lentäminen Boeingilla maksaa maltaita

Lentäminen Boeing 757:n kaltaisella isolla matkustajakoneella on erittäin tyyristä, lentotunnin hinta vaihtelee 15 000 ja 18 000 dollarin välillä (12 000-18 000 euroa).

Trumpin kone on lisäksi jo iäkäs ja varaosien saaminen vaikeutuu ja muuttuu koko ajan kallimmaksi, joten myös ylläpito nielee dollareita.

Bloomberg kertoi tällä viikolla, että Trumpin nettovarallisuus on pudonnut 700 miljoonaa dollaria vuodesta 2016. Bloomberg laskee omaisuuden arvoksi nyt 2,3 miljardia dollaria, kun se neljä vuotta sitten oli kolme miljardia.

Oli ennen liikennekäytössä

Trumpin kone on kuitenkin kaikkea muuta kuin tavallinen. Normaalissa Boeing 757-koneessa on paikat noin 228 matkustajalle, Trumpin koneessa istumapaikkoja on 43 matkustajalle.