Volkswagenin kaavailemista säästöistä sopu – Saksan tehtaat pysyvät auki

Volkswagen ei aio sulkea yhtään tehdasta Saksassa, kertoo Volkswagenin työntekijöitä edustava ammattiliitto IG Metall.

Volkswagen ilmoitti aiemmin harkitsevansa joidenkin tehtaiden sulkemista säästösyistä.

Ammattiliitto kertoi päässeensä sopuun säästötoimenpiteistä Volkswagenin kanssa.

Tehtaiden auki pitäminen tarkoittaa liiton mukaan sitä, että työntekijöitä ei irtisanota.

Volkswagen kertoo kuitenkin sopineensa ammattiliiton kanssa noin 35 000 työpaikan vähentämisestä Saksassa vuoteen 2030 mennessä. Yhtiön tarkoituksena on säästää neljä miljardia euroa vuodessa.

Volkswagen-konserni työllistää Saksassa noin 120 000 ihmistä.

Autojätti vaikeuksissa

Tuhannet Volkswagenin työntekijät vastustivat tehtaiden sulkemista aiemmin joulukuussa lakkoilemalla. Yhtiö harkitsi tehtaiden sulkemista ensimmäistä kertaa historiansa aikana.

Autojätti on ajautunut vaikeuksiin, kun sen siirtymä kohti sähköautoja on edennyt takkuisesti ja myynti on laskenut.

Samalla tuotantokustannukset kotimaassa ovat korkeat verrattuna muihin tuotantomaihin. Lisäksi edulliset kiinalaiset sähköautot sekä Tesla ovat vallanneet markkinoita.

Yhtiön liikevoitto laski vuoden kolmannella neljänneksellä kaksi kolmannesta vuodentakaiseen verrattuna ja oli 1,64 miljardia euroa.

Volkswagen on Euroopan suurin autovalmistaja. Konsernin automerkkeihin kuuluvat myös muun muassa Porsche, Audi ja Skoda.

Lue myös: