Maks, 20, uhrasi viisi päivää valmistellen silmiin sattuvaa kepposta – katso, miten perhe reagoi jouluiseen näkyyn!

Huomioitavaa on Maksin kepposen yksityiskohtaisuus, sillä kirjaimellisesti kaikki olohuoneen hedelmäkulhosta keittiön vesihanaan on vuorattu kirjavan värikkääseen lahjapaperiin. Jopa kaikki astiat sekä veitset ja haarukat oli paketoitu yksitellen.

Vaivannäköä arvostettiin

– Alkuun perheeni luuli sen olevan vain typerä pila, mutta sitten he alkoivat huomata, kuinka yksityiskohtaisesti olin vuorannut kaiken. Lopulta he eivät voineet muuta kuin kehua kädenjälkeäni. He sanoivat, että se on ehkä hienoin juttu, mitä he ovat ikinä nähneet, Maks paljastaa.