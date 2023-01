Maja Dahlqvist rikkoi sääntöjä Tour de Skillä – selviää ilman sanktioita: "Tämä on erikoistapaus"

Ruotsin maajoukkueen johto on ollut viime vuosina selkeä sen suhteen, että kiertueelle valittujen urheilijoiden tule hiihtää kisat loppuun. Ruotsin maajoukkuepomo Anders Byström selvensi tilannetta Expressenin haastattelussa .

– Majallahan on henkilökohtainen paikka täällä, sillä hän on 20 parhaan joukossa sprintticupin kokonaiskisassa, joten tämä on erikoistapaus. Hän ei olisi saanut olla mukana, jos hänellä ei olisi ollut henkilökohtaista paikkaa. Meillä olisi ollut yksi hiihtäjä vähemmän ilman Majan paikkaa, sitä ei olisi kukaan muu saanut ottaa, Byström sanoi.