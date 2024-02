"Mainio itsepäinen karvakaveri": Henri Alénin julkkiskoira Selja hurmaa somekansaa ja helpottaa isäntänsä paniikkihäiriötä

Se, missä Selja on osannut tehdä todellisia ihmeitä, on ollut paniikkihäiriöstä kärsivän isäntänsä elämän rauhoittaminen.

– Tavallaan se, että on joku, joka on yleensä aina iloinen ja tulee vastaan, eikä välitä maailman meiningeistä, vaan elää vain hetkessä, on minun mielestäni hirveän rauhoittava ja terapeuttinen juttu. Että on tuommoinen mainio itsepäinen karvakaveri.