Maineensa tärvellyt snookertähti yllätti: Paluu 12 vuoden pannan jälkeen

Stephen Lee snookerin MM-kisoissa vuonna 2011.
Stephen Lee snookerin MM-kisoissa vuonna 2011. 2011 Getty Images
Julkaistu 27.08.2025 09:54
Peräti 12 vuoden kilpailukieltonsa kärsinyt snookerpelaaja Stephen Lee palasi pelipöydille Thaimaassa reilu viikko sitten. 

Lee, 50, tuomittiin poikkeuksellisen pitkään pannaan vuonna 2013, kun hänen katsottiin syyllistyneen ottelumanipulaatioon seitsemään eri otteeseen vuosina 2008–2009. Takautuvasti käytäntöön laitettu pelikielto päättyi lokakuussa 2024.

Viime vuosina Lee on muun muassa pitänyt snookerakatemiaa Kiinassa. 

Reilu viikko sitten hän pelasi James Wattanaa vastaan näytöstapahtumassa, jossa käytettiin kuutta punaista palloa. Raporttien mukaan Leen pelituntuma oli kelvollinen, ja hän muun muassa voitti yhden erän putsaamalla pöydän 46 pisteen sarjalla.

Sportbiblen mukaan Lee totesi viime vuonna Facebook-tilillään, että hänen mahdollinen paluuyrityksensä maailmankiertueelle näyttää erittäin epätodennäköiseltä. Se vaatisi myös maksamattomien jättisakkojen kuittaamista snookerin kattojärjestölle. 

Lahjakkaana pelaajana pidetty Lee oli huippuvuosinaan kova tekijä, sillä hän voitti viisi rankingturnausta. MM-kisoissa hän ylsi parhaimmillaan välieriin keväällä 2003. 

