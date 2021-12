Mailataituri Pavel kerää miljoonayleisön somessa – salibandyn MM-kisojen tunnetuin nimi löytyy yllättävästä joukkueesta

Miljoona seuraajaa somessa

Barber on tehnyt itsestään nimen sosiaalisessa mediassa nimimerkeillä "Pavel Barber" ja "HeyBarber". Hän tekee muun muassa salibandystä ja jääkiekosta häikäiseviä temppuvideoita, jotka keräävät jopa miljoonia näyttökertoja. Hänellä on sosiaalisen median alustoilla yhteensä yli miljoona seuraajaa.

– Hän on todella mukava tyyppi! Vitsailemme aina puolin ja toisin. Hän pelaa samalla tavalla kuin Datsjuk. Hän on isokokoinen pelaaja, jolta on vaikea riistää kiekkoa. Hän on erittäin kokonaisvaltainen pelaaja ja aina hyvin aliarvostettu.