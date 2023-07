Kaija Koo vastaa lopettamishuhuihin: "En toimi niin kuin muut"

– 400 voimistelijaa, kaukaisin on tullut Oulusta saakka, vapaaehtoisia. Tässä on sellainen talkoohenki. Kun ajattelee uraani, olenhan minä periaatteessa liikuttanut ihmisiä noin 40 vuotta. Jotenkin nämä yhdistyvät, hän lisää.

– Tämä on urani huipentuma. Siitä tytöstä, joka istui luokassa, eikä uskaltanut viitata edes, oli niin ujo. Ajattele nyt olen täällä. Tämäkin on hyvä kertoa ihmisille. Kaikki on mahdollista, jos vaan puskee eteenpäin ja voi toteuttaa unelmia, hän sanailee.

Kaija Koo on aikaisemmin kertonut, että stadion-konsertti on hänen ainoa keikkansa vuonna 2023. Tämä käynnisti myös huhut artistin lopettamisesta.

– En toimi niin kuin muut, kuten sanoin, myöskään konsertin suhteen. En päätä mitään tällaisia lopettamisia. Jos minä sanon, niin sitten minä lopetan. Tämä on ainoa julkinen keikka tänä vuonna. Mutta kaikki tietää, että olen 60, että onhan ikäkin rajana. Niin kauan kuin työni on laadukasta ja minulla on annettavaa ihmisille, niin kauan minä teen. En osaa yhtään sanoa, mitä seuraava ja sitä seuraava vuosi, en tiedä. Nyt on hieno tunnelma, tehdään tämä ja katsotaan sitten. En osaa tommoisia päätöksiä tehdä, hän vastaa huhuihin.