Maddie luuli pesukarhun pudonneen takapihan uima-altaaseen vahingossa – sitten paljastui suloinen totuus: "En ole koskaan nähnyt..."

The Dodo uutisoi TikTokin hurmanneesta pesukarhusta. Kuumalla säällä veteen pulahtaneen pesukarhun edesottamuksia todisti kanadalainen Maddie Altman.

"Tuokaa sille margarita ja välipalaa"

Maddie uskoo, että pesukarhu palaa vielä altaalle. Kesä on ollut Toronton alueella kuuma, eikä ole Maddien mielestä ihme, että pesukarhu etsi keinoja viilentää oloaan kesäkuumalla.

– Ymmärrän enemmän kuin hyvin, miltä tuntuu olla kuumissaan. En halunnut häiritä sen uintihetkeä. Se on täysin tervetullut takaisin vilvoittelemaan oloaan ihan milloin tahansa, Maddie kertoo.

Maddie jakoi videon pesukarhun uintihetkestä TikTokiinsa . Alkuperäistä videota on katsottu yli 5,5 miljoonaa kertaa.

– Soitimme eläinsuojeluyhdistykselle, jotta he olisivat tulleet tarkistamaan pesukarhun. Se on terve, eikä siis sairas, joten annamme sen olla. He eivät vie sitä pois. Puhdistamme kyllä altaan, mutta emme aio asentaa ansoja tai yritä siirtää sitä myöhemmin pois. Annamme sen olla, Maddie kertoo videon kommenttikentissä yleisille videon katsojien nostamille huolenaiheille.