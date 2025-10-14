Trumpin voimakas kättelytapa on jälleen herättänyt huomiota.
Maailman johtajia kerääntyi maanantaina Sharm el-Sheikhiin Egyptiin Gazan rauhankokoukseen.
Tervetuloseremoniassa johtajat vuoron perään kävivät kameroiden edessä kättelemässä Yhdysvaltojen presidenttiä Donald Trumpia, joka isännöi kokousta.
Osa johtajista saivat presidentiltä hieman pidemmän kädenvatkauksen kuin he ehkä olivat ilmeidensä perusteella odottaneet.
Esimerkiksi Ranskan presidentti Emmanuel Macronin ja Trumpin kädenvääntö on herättänyt hilpeyttä sosiaalisessa mediassa.
Voit katsoa erikoiset kättelyt videolta artikkelin alusta.
"Puhdasta vallannäyttöä"
Pari viikkoa sitten kehonkielen asiantuntija Sami Sallinen arvioi Trumpin kättelytekniikkaa Huomenta Suomen lähetyksessä.
Sallisen mukaan kättely ylipäätään voi olla hyvä esimerkki manipuloinnista. Siinä missä Venäjän presidentti Vladimir Putin pyrkii kättelemään kämmenselkä ylöspäin alistaakseen vastapuolta, Trump ottaa kiinni alapuolelta.
– Trump haluaa vetää toista itseään kohti, ja se on näin helpompaa, Sallinen kertoi.
– Pienempi ihminenhän ihan syöksähtää [Trumpia kohti]. Se on puhdasta vallannäyttöä.