Ranskan presidentti Emmanuel Macron joutui yllättävään tilanteeseen New Yorkissa YK:n yleiskokouksen jälkeen.

Muun muassa The New York Timesin Instagramiin jakamalla videolla näkyy, miten poliisi on sulkenut liikenteen pysäyttäen Macronin saattueen matkan kaupungissa. Aiheesta kertoo myös The Guardian.

Voit katsoa koko videon alla olevasta upotuksesta.

Syynä liikenteen pysäyttämiselle oli Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin autosaattue.

Videolla näkyy, kun Macron puhuu tilannetta valvovan poliisin kanssa. Poliisi kuitenkin sanoo, ettei voi päästää ketään eteenpäin.

– Olen todella pahoillani herra presidentti, mutta kaikki on nyt suljettu, koska autosaattue on tulossa, poliisi sanoo.

Poliisin vastauksen jälkeen presidentti vielä katsoo tyhjälle kadulle ja sanoo sitten:

– Jos et näe saattuetta, anna minun mennä. Neuvottelen kanssasi.

Puhelin käteen

Presidentti tarttuu lopulta puhelimeensa ja soittaa Trumpille.

Hän nojaa aitaan ja sanoo naureskellen:

– Hei, kuinka voit? Arvaa mitä? Odotan kadulla, koska kaikki on suljettu sinun takiasi.

Macron sanoo myös puhelussa haluavansa keskustella Trumpin kanssa Gazan tilanteesta.

Puhelu Trumpille ei kaikesta päätellen tuottanut haluttua lopputulosta, sillä The Guardianin mukaan Macron pääsi lopulta jatkamaan matkaansa kohti Ranskan suurlähetystöä, mutta kävellen.

Lehden mukaan presidentti käveli noin 30 minuuttia turvatiiminsä kanssa keskellä vilkasta New Yorkia. Matkalla hän pysähtyi ja poseerasi ohikulkijoiden kanssa, jotka pyysivät valokuvia.

Macron oli ennen yllättävää tilannetta osallistunut YK:n yleiskokoukseen, jossa hän kertoi Ranskan tunnustavan Palestiinan valtion.