Suurin osa kotinsa väkivallan vuoksi jättäneistä asuu maissa, joissa riski ilmaston aiheuttamille vaaroille on korkea tai äärimmäisen korkea.
Miljoonat pakolaiset ovat joutuneet konfliktin ja ilmaston ääri-ilmiöiden noidankehään, varoittaa YK:n pakolaisjärjestö UNHCR tuoreessa raportissaan. Raportin mukaan ne paikat, joissa majailee nyt lähes puolet kotinsa väkivallan vuoksi jättäneistä ihmisistä, saattavat 15 vuoden kuluessa olla erittäin alttiita ilmaston ääri-ilmiöille.
Raportissa huomautetaan, että ilmaston ääri-ilmiöt lisäävät humanitaarisen avun tarvetta ja vaaraa joutua toistuvasti pakenemaan.
Kuluvan vuoden puolivälissä noin 117 miljoonaa ihmistä eli UNHCR:n mukaan pakolaisena tai siirtolaisena sodan, väkivallan tai vainon vuoksi. Heistä kolme neljäsosaa asuu maissa, joissa riski ilmaston aiheuttamille vaaroille on korkea tai äärimmäisen korkea.
Kymmenen viime vuoden aikana säähän liittyvät katastrofit ovat ajaneet noin 250 miljoonaa ihmistä maiden sisäisiksi pakolaisiksi, mikä tarkoittaa vajaata 70 000:ta ihmistä per päivä.
UNHCR vetoaa COP30-ilmastokokoukseen rahoituksen saamiseksi kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville ihmisille.