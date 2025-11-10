Kuluvan vuoden puolivälissä noin 117 miljoonaa ihmistä eli UNHCR:n mukaan pakolaisena tai siirtolaisena sodan, väkivallan tai vainon vuoksi. Heistä kolme neljäsosaa asuu maissa, joissa riski ilmaston aiheuttamille vaaroille on korkea tai äärimmäisen korkea.

Miljoonat pakolaiset ovat joutuneet konfliktin ja ilmaston ääri-ilmiöiden noidankehään, varoittaa YK:n pakolaisjärjestö UNHCR tuoreessa raportissaan. Raportin mukaan ne paikat, joissa majailee nyt lähes puolet kotinsa väkivallan vuoksi jättäneistä ihmisistä, saattavat 15 vuoden kuluessa olla erittäin alttiita ilmaston ääri-ilmiöille.

Pakolaisleireistä tulossa pätsejä

– Nämä ihmiset ovat jo kärsineet valtavia menetyksiä, ja nyt he kohtaavat samoja koettelemuksia ja hävitystä uudelleen. Kova kuivuus, tappavat tulvat ja ennätykselliset lämpöaallot osuvat muun muassa heihin kaikista pahimmin, mutta heillä on vähiten resursseja toipua.