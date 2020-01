Suomalaislääkäri Sampsa on palojen saartamana Australiassa: Ruokatoimituksia ei saada perille, astmaatikkojen lääkitykset nostettu ylärajoille – "Täällä on maailmanlopun tunnelma"

Australian kaakkoisrannikolla Merimbulassa asuva suomalaislääkäri Sampsa Kallinen on suurten maastopalojen saartamana kahdesta suunnasta.

– Pohjoisessa lähin palo on kahdenkymmenen kilometrin ja etelässä niin ikään kahdenkymmenen kilometrin päässä, Kallinen kertoi STT:lle puhelimitse varhain aamulla Suomen aikaa. Toistaiseksi paikkakunnalla ei ole ollut välitöntä vaaraa.

– Aamulla herätessä taivas oli taas punainen. Täällä on ihan maailmanlopun tunnelma, Kallinen kuvaili sunnuntain tilannetta.

Australian kaakkoisrannikolla Merimbulassa asuva suomalaislääkäri Sampsa Kallinen on suurten maastopalojen saartamana kahdesta suunnasta. Kuva: Sampsa Kallinen / Lehtikuva.

Loppuuko juomavesi?

Kallinen ja hänen puolisonsa ovat ottaneet hätämajoitukseen puolison appivanhemmat, joiden koti todennäköisesti tuhoutuu tai on jo tuhoutunut palossa ylempänä rannikolla sijaitsevassa Tilbassa.

Evakkoon on tullut myös tuttavapariskunta Tathrasta Merimbulan pohjoispuolelta.

Toistaiseksi Merimbulan ruokakaupat ovat olleet auki, ja niissä on ollut ostettavaa.

Asukkaat ovat huolissaan myös juomaveden riittävyydestä, sillä patojen vedenpinnat ovat huomattavasti laskeneet sammutustöiden myötä. Se on johtanut vedenkäyttörajoituksiin.

Astmaatikkojen lääkitykset tapissa

Kallisen työpaikka on Edenissä, joka sijaitsee rannikolla parikymmentä kilometriä Merimbulasta etelään.

Kallinen kertoi varhain aamulla Suomen aikaa, että on saanut Edenin suunnalta lukuisia epätoivoisen kuuloisia viestejä.

– Siellä on valloillaan ennen kaikkea epäusko, että voiko näin tapahtua. Mitä ilmeisimmin voi. Ihmiset miettivät, miten evakuoitua. Hyvin suurella todennäköisyydellä kaupunki palaa tänään.

Vaikea tilanne on saanut ihmiset keksimään omaperäisiä ratkaisuja. Kallisen työkaverin poikaystävä on ollut päivän pari evakossa hinaajalaivalla.

Laivalla pohditaan, pitäisikö alueelta poistua vettä pitkin vai yrittää autolla, jos se on mahdollista.

– Savuhaittoja täällä on ollut jo useita viikkoja. Astmaatikkojen oireet ovat pikku hiljaa pahentuneet. Nyt he alkavat olla aika kriisissä ja kaipaavat jo ensiaputoimia. Lääkitykset on nostettu kaakkoon.