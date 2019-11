Ruokakauppojen hyllyt ammottavat tyhjyyttään Australian itärannikolla – Kriisialueella asuvan suomalaisen Emilian huoli on kova: "Olen turvassa toistaiseksi, mutta jos tuulet kääntyy, miten sitten käy?"

Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa sijaitsevassa Forsterin kaupungissa asuva suomalainen Emilia Karvonen on nähnyt Australian jättimäiset metsäpalot äärimmäisen läheltä.

– Parinkymmenen kilometrin päässä on isoja tulipaloja, jotka eivät ole kontrolloituja. Meiltä kaupoista alkaa ruoat loppumaan, kun rekat ei pääse tulemaan suljettuja teitä pitkin, Karvonen kertoo MTV Uutiset Livessä.

"Jos tuulet kääntyy, miten sitten käy?"

Karvonen on asunut Australiassa yhteensä yhdeksän vuotta. Metsäpalot ovat olleet suomalaisnaisille tuttuja entuudestaan, mutta tässä mittakaavassa hän ei ole niitä ikinä todistanut.

– Tunnen ihmisiä, jotka ovat asuneet täällä 25 tai jopa 30 vuotta, eivätkä he ole nähneet metsäpaloja lähellekään tässä mittakaavassa. Yleensä paloja on joulu-, tammi- ja helmikuussa. Nyt on yllättävän aikaista ja suurta tuo palaminen, Karvonen kertoo.