Maastohiihtäjä Jasmin Kähärä joutui sairaalahoitoon

Suomen maastohiihtäjä Jasmin Kähärä kertoi Instagramissa joutuneensa viime viikolla sairaalaan kesken maajoukkueen leirin. Myös Suomen hiihtoliitto antoi oman tiedotteensa aiheesta.

Maajoukkue leireili Passo Lavazessa, kun Kähärä oli joutunut sairaalaan. Hiihtäjä kertoi, että hänelle jouduttiin tekemään vatsan alueelle operaatio, josta toipuminen on nyt hyvässä vauhdissa.

– Normaali harjoittelu saa vielä vähän odottaa, mutta olen päässyt jo kevyesti liikkumaan. Nämä ovat näitä, mitä ei ikinä osaisi ennustaa tapahtuvan omalle kohalle. Tässäkin oli mukana paljon epäonnea, mutta toisaalta myös onnea, jonka myötä kaikki päättyi hyvin. Vaikka tässä kohtaa joudun ottamaan pikku kiertotien kohti kauden alkua, on minulla onneksi alla hyviä ja ehjiä harjoituskuukausia, Kähärä kirjoitti.

Kähärä jakoi kiitosta Bolzanon sairaalalle sekä maajoukkueen jäsenille ja lääkäri Maarit Valtoselle.

– Ulkomailla tällainen tapahtuma säikäyttää erityisen paljon, mutta tuli todistettua, että eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saa hoitoa ja apua oli heti tarjolla. Muutaman sairaalassa vietetetyn päivän jälkeen pääsin turvallisesti Suomeen, Kähärä kertoi.

