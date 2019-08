Ympäristöministerin mukaan ilmastoraportin huoli otettava vakavasti – pohdittavaa myös Suomen hallitukselle: "Metsiä ei voi määrättömästi hakata"

– Kyllä se tarkoittaa, että myös meillä Suomessa on mietittävä, miten maankäyttösektorin päästöjä saadaan vähennettyä ja samanaikaisesti kasvatettua maan hiilivarastoa ja vahvistettua nielua, linjaa Mikkonen.

Ministerin mielestä ilmastoraportin huoli turvemaiden päästöistä on otettava vakavasti.

– Turvemaiden osalta on aivan totta, että meillä on tällä hetkellä ongelma esimerkiksi se, että raivataan metsää, jotta saadaan lantaa levitettyä pelloille. Meillä on yhteinen hanke maa-ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön kanssa siinä, että hyödynnettäisiin lanta paremmin. Siitä tehtäisiin biokaasua, joka voidaan hyödyntää energiana ja toisaalta saataisiin siitä talteen ravinteet, joita voisi käyttää lannoitteena.