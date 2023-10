Olympiajärjestäjän ristiriitainen hanke uhkaa ainutlaatuista kohdetta 16 000 kilometrin päässä Pariisista – "Eivät ymmärrä"

Ranskan Polynesialle kuuluvalla saarella on määrä järjestää olympialaisten surfauskilpailut lähes 16 000 kilometrin päässä pariisista. Sinänsä paikka on tarkoitukseen loistava. Teahupo'o edustalla olevan riutan aaltoa pidetään täydellisenä. Kylässä on järjestetty pitkään surfauksen ammattilaiskiertueen World Surf Leaguen (WSL) kilpailuita.

Surfaajat ympäri maailmaa olivat innoissaan kuultuaan Teahupo'on valinnasta olympianäyttämöksi. Paikalliset asukkaat sen sijaan ovat tyrmistyneet kisajärjestäjien suunnitelmista. Olympialaisia varten Teahupo'on riutalle on aikeena rakentaa alumiinirakenteinen kolmikerroksinen tuomaritorni, jonka kustannukset nousevat lähes viiteen miljoonaan euroon. WSL-kilpailuissa tuomarointiin on käytetty väliaikaista yksinkertaista puista tornia, joka on purettu kilpailun jälkeen. Uuteen torniin on määrä tulla ilmastointi, wc sekä tilat 40 ihmiselle.

Pariisin kisajärjestäjät ovat korostaneet tavoitettaan olympialaisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Järjestäjien mukaan uusi torni tarvitaan turvallisuussyistä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Teahupo'on asukkaat ovat ryhtyneet vastarintaan. Viime viikolla kylässä järjestettiin mielenilmaus tornisuunnitelmia vastaan. Hanketta vastustava verkkoaddressi on kerännyt yli 100 000 allekirjoitusta.

Paikallinen huippusurfari Matahi Drollet sanoo, että rakennelma vaurioittaisi merkittävästi koralliriuttaa ja aiheuttaisi riskin ekosysteemille ja jopa täydelliselle aallolle.

– (Puista) Tornia on käytetty ammattilaisten WSL-kiertueen tuomarointiin, kuvaamiseen ja suoriin lähetyksiin 15 vuoden ajan, Drollet sanoi.

– Riskit (uuden tornin) vaikutuksista ovat aivan liian merkittäviä otettavaksi kolmen kolmen päivän kilpailun takia.

Toinen mielenilmauksen järjestäjä, Teahupo'on surfausseuran entinen puheenjohtaja Josh Humbert kertoo kylän asukkaiden keskustelevan uusien mielenilmausten järjestämisestä. Tornin lisäksi olympiajärjestäjien suunnitelmissa on rakentaa silta lähelle merta. Humbertin mukaan suunnitelma vaatisi kivisen aallonmurtajan eroosion pysäyttämiseksi.

– Jos he tekevät sen, he tappavat aallon, jolla kaikki lapset opettelevat surfaamaan. Se on ikään kuin harjoitusalue ennen kuin he voivat siirtyä vaativammille riutoille, Humbert sanoi.

– Teahupo'olla asuvat ihmiset haluavatisivat nähdä hyvän kilpailun, mutta haluaisimme, että se tehdään oikein.

Matahi Drollet julkaisi Instagram-tilillään videon viime viikon mielenilmauksesta.

WSL kehottaa Pariisin kisajärjestäjiä kuuntelemaan paikallisten näkemyksiä asiassa. Kiertueen mukaan Tahitin hallitus on antanut tukensa ja hyväksyntänsä puisen tuomaritornin käytölle.

Pariisin kisajärjestäjien mukaan tavoitteena on alusta lähtien ollut uuden tornin Teahupo'olle tuovien vaikutusten minimoiminen. Järjestäjät sanovat työskentelevänsä paikallisten asukkaiden ja surfareiden kanssa löytääkseen ratkaisut projektin kehittämiseksi.

Yhteisymmärrykseen on vielä matkaa. Humbert käyttää olympiajärjestäjistä nimitystä "kook", joka suomennettuna tarkoittaa surfaajaa, jonka kyvyissä on toivomisen varaa.