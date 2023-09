Helsingin yliopisto on antanut opiskelijoille poistumiskäskyn yliopiston tiloista myöhemmin tänään järjestettävän yksityistilaisuuden vuoksi.

Yliopiston tila on vuokrattu maanpuolustuskurssiyhdistyksen (MPKY) järjestämän tapahtuman käyttöön ja avajaispuhetta pitämään on tulossa tasavallan presidentti Sauli Niinistö .

Mielenosoituksen mediayhdyshenkilö Peik Laine kertoo MTV Uutiset Livessä, että alun perin opiskelijoiden piti poistua rakennuksesta kello 9 mennessä. Nyt käskyä on lykätty ja poistumisesta neuvotellaan.

– Me haluamme osoittaa, että yliopisto kuuluu meille eikä pelkästään yritysten yksityistilaisuudelle. Isomassa mittakaavassa se kuuluu opiskelijoille ja työntekijöille eikä vain johdolle. Täällä on 400 ihmistä, jotka eivät ole poistumassa. Haluamme osoittaa sillä, että meillä on valtaa ja voimaa ja haluamme että äänemme kuuluu hallituksen suuntaan, Laine kommentoi.