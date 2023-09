Opiskelijat kokevat rajoittavana

Tiistain ja keskiviikon välistä yötä koskevan sopimuksen mukaan 30 opiskelijaa olisi saanut yöpyä kampuksen Soiva-talon aulatilassa. Kyseessä on Metropolian ja Pop & Jazz Konservatorion yhteiskäytössä oleva tila. STT on nähnyt sopimuksen.

Sopimuksessa kielletään lisäksi tilassa sijaitsevaan kanteleeseen koskeminen. Opiskelijat kertovat, että kyseessä on yleisessä tilassa sijaitseva hybridikantele, jossa on neljä pientä kanteletta ja ohjeet niiden soittamiseen. Syytä sille, miksi kanteleeseen ei saa koskea, ei opiskelijoiden mukaan kerrottu.

"Hallinnollisesti hankala"

– Metropolia on Arabianrannassa Varman vuokralaisena ja aula, jonka opiskelijat ovat vallanneet, on vuokranantajalle hallinnollisesti hankala. Lisäksi se on hätäpoistumistie. Varma on ilmoittanut, ettei aulassa voi olla yöaikaan.