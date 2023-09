MTV Uutiset Live on suorassa lähetyksessä yliopistolla kello 13 alkaen. Helsingin yliopisto tiedottaa, että toimitilajohtaja Marita Rovamo ja vararehtori Kai Nordlund puhuvat yliopiston päärakennuksessa mieltään osoittaville opiskelijoille kello 13. Tämän jälkeen he ovat median käytettävissä.

Rakennuksen vallanneita mielenosoittajia on pyydetty siivoamaan aula ja narikka-alue niin, että tilat ovat esteettömästi ja turvallisesti käytettävissä.

– Tämä siksi, että yliopiston juhlasali on varattu Maanpuolustuskurssiyhdistyksen järjestämälle satojen ihmisten tilaisuudelle torstaina 28.9. Tiloilla on henkilömäärärajoite, jota ei saa ylittää. Tämä on turvallisuuskysymys, koska poistumisteiden pitää olla avoimet.