Maanjäristyksen ravistelemalle Marokolle tarjottu runsaasti kansainvälistä apua

Esimerkiksi Espanjasta lähetettiin sunnuntaina 86 pelastustyöntekijää ja kahdeksan etsintäkoiraa auttamaan eloonjääneiden löytämisessä.



Apuaan ovat tarjonneet myös muun muassa Ranska, Turkki ja Yhdysvallat. Apua on tarjottu niin rahallisesti kuin esimerkiksi telttojen ja pelastustyöntekijöiden lähettämisen muodossa.



Myös useat kansainväliset avustusjärjestöt ovat kertoneet olevansa valmiita auttamaan. Esimerkiksi Suomen Punainen Risti (SPR) kertoi sunnuntaina olevansa valmis lähettämään humanitaarista apua Marokkoon.



Voimakas maanjäristys ravisteli Marokkoa perjantaina. Yli 2 100 ihmistä on kuollut. Lisäksi yli 2 400 ihmisen on kerrottu loukkaantuneen. Heistä monella on vakavia vammoja.