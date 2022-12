Maalijuhlinta aiheutti kohun MM-kisoissa – nyt puhuu brassitähti: "Jotkut rakastavat valittamista"

MTV ja C More esittävät MM-turnauksesta 22 ottelua suorina lähetyksinä!

Muun muassa lajiasiantuntijana työskentelevä Roy Keane sanoi juhlintaa epäkunnioittavaksi. Brasilian avausmaalin ottelussa viimeistellyt Vinicius Junior kertoi MM-kisojen lehdistötilaisuudessa, että joukkue ei lopeta tanssimista, koska se on iloisuuden osoitus, joka on osa brasilialaista kulttuuria.

– Totta, jotkut rakastavat valittamista, kun he näkevät toisten ihmisten iloitsevan ja me brasilialaiset olemme iloista kansaa, joten se tulee aina häiritsemään, Vinicius Junior sanoi keskiviikkona.

– Maali on jalkapallon tärkein hetki. MM-kisoissa se on vielä tärkeämpää, koska se ei ole ilon hetki vain meille pelaajille, vaan myös koko maalle. Meillä on vielä monia tuuletuksia valmiina, joten meidän tulee pelata paremmin, voittaa otteluita ja pitää iloa yllä. Meidän täytyy pysyä rauhallisena ja keskittyä, koska enemmän ihmisiä on kanssamme kuin meitä vastaan, Vinicius Junior jatkoi.