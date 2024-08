Kuka hurmaa tanssilla ja kenelle peltotyöt ovat romantiikkaa? Rakkautta etsivät maajussit vastaavat kiperiin lemmenkysymyksiin

– Se on hyvä kysymys, kun minusta tuntuu, etten ole ikinä hurmannut ketään. Mutta toivoisin, että minulla olisi joskus huumori sillä tasolla, että se olisi hauskaa muistakin, kuin minusta itsestäni. Se voisi olla yksi, naureskeli maajussi-Samuli.

Yllä olevalta videolta näet kokonaisuudessaan sen, millaisia hurmauskeinoja maajusseilla on, miten heidät itsensä hurmataan ja mikä on heidän rakkaudenkielensä – entä kenen hurmauskeino on tanssi sekä ruoka, ja kuka syttyy yhteisistä askareista.