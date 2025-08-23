Maajussille morsian -parin elämä muuttui vauvan myötä – Kalle ja Niina kertova perhearjestaan: "Nyt ei päästä yhdessä traktoriin"

Maajussi-Kalle ja Niina saivat esikoislapsensa maaliskuun lopulla.

Vuonna 2021 Maajussille morsian -ohjelmassa rakastuneet Kalle Linkki ja Niina Wunsch Linkki saivat maaliskuun lopulla esikoislapsensa. Pariskunta saapui Huomenta Suomeen kertomaan vauva-arjestaan pienokaisen ollessa nyt viiden kuukauden ikäinen.

– vauva-arki on lähtenyt tosi kivasti käyntiin. Kaikki on vielä uuden opettelua, mutta hän on oikein rauhallinen ja ihana, tuore äiti kuvailee.

Pikkuisen tulo on myös muovannut pariskunnan työtä maatilalla.

– Tehtiin tälle kasvukaudelle muutoksia. Laitettiin meidän viljelyspeltomme vuokralle. Ja otettiin sieltä aikaa myös vauvalle, Kalle kuvailee.

Pariskunta on tehnyt maatilan töitä myös yhdessä, mutta nyt vapaita käsiä tarvitaan tärkeimpiin hommiin.

– Aikaisemmin tehtiin päivät pitkät yhdessä maatilan töitä, mutta nyt ei päästä yhdessä traktoriin, koska on pieni vauva. On saatu tukiverkosto lähemmäksi, niin se on auttanut myös, Niina kertoo.

Rakkauselämää on pidetty yllä treffi-illoilla.

– On pyritty joka kuukausi ottamaan pikku pätkä, että päästään treffeille, Niina kertoo.

– On tykätty käydä ravintolassa syömässä hyvin, Kalle paljastaa.

Pariskunta kertoo myös välttyneensä pahimmilta riidoilta vauva-arjen keskellä.

– Välillä on tosi väsyneitä päiviä, mutta ei olla vieläkään kunnolla riidelty, Niina kuvailee.

– Toinen ei ikinä lähde ruokkimaan sitä toisen kurjaa oloa, Kalle paljastaa.