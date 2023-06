Maajussi-parille perheenlisäystä! Vuosi sitten toisiinsa rakastuneet Anna-Reetta ja Kalevi odottavat lasta: "Toivottu ja odotettu"

Maajussille morsian -ohjelmasta tuttu maajussi-Anna-Reetta ja hänen puolisokseen valikoitunut Kalevi odottavat perheenlisäystä. Pariskunta tapasi Maajussille morsian -ohjelmassa viime keväänä ja heidän rakkaustarinansa etenemistä seurattiin tv:stä viime syksynä.

Pariskunnan ensimmäisen yhteisen lapsen laskettu aika on loppusyksystä. Näillä näkymin pieni tulokas on poikalapsi.

– Lapset ovat olleet ihan alusta asti sellainen yhteinen haaveemme. Tämä on todellakin toivottu ja odotettu lapsi. Toivottavasti kaikki menee loppuun asti hyvin. Ystävät ja sukulaiset ovat myös todella innoissaan meidän puolestamme, Anna-Reetta kertoo MTV Uutisille.

Lapsi on Anna-Reetan toinen lapsi, mutta Kalevin ensimmäinen. Anna-Reetalla on 4-vuotias tytär hänen edellisestä suhteestaan.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– On ollut ilo nähdä, miten Kalevi jo pohtii elämää eteenpäin tulevan lapsemme kanssa. On ihanaa, kun toinenkin odottaa niin innokkaasti. Myös esikoiseni tietää jo saavansa sisaruksen ja hänkin on hyvin innoissaan asiasta, Anna-Reeta kertoo.

Suhde on edennyt salamavauhtia

Pariskunnan suhde on edennyt salamavauhtia. He menivät kihloihin vuodenvaihteessa, mutta häitään he eivät ole vielä ehtineet suunnittelemaan. Niiden aika on Anna-Reetan mukaan sitten, kun siltä tuntuu.

Ennen Kalevin tapaamista Anna-Reetta oli ollut yli kolme vuotta sinkkuna.

– Kun iltaisin käperryn Kalevin kainaloon, niin usein mietin, kuinka ihana ja rakkauden täyteinen tämä kulunut vuosi on ollut. Lähdimme molemmat ohjelmaan mukaan täysin tosissamme.

Se on näkynyt pariskunnan suhteessa alusta asti. Suhde on edennyt omalla painoillaan eteenpäin eikä kumpikaan ole jarrutellut turhia.

– Minulla on vahvasti sellainen tunne Kalevin kanssa, että tällaista sen normaalin parisuhteen kuuluukin olla: suoraa, rehellistä ja kaikin puolin aitoa. Tiedämme tämän ikäisenä jo molemmat, mitä haluamme elämänkumppaniltamme, Anna-Reeta kertoo.

Kasvava maha ei ole haitannut töitä

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Savonlinnan lähistöllä sijaitsevassa Kiviapajan kylässä lypsykarjatilaa pyörittävä Anna-Reetta kertoo, että kasvava maha ei ole ainakaan toistaiseksi vielä haitannut normaalia arkea eikä töiden tekoa.

– Olen voinut ihan normaalisti, vaikka maha onkin välillä tiellä. Sitä täytyy varoa, kun tuolla navetassa elukoiden kanssa pyörii.

Äitiysloman aikana Anna-Reetta saa apua tilan töihin paitsi Kalevilta myös vanhemmiltaan, jotka asuvat samalla tilalla.

– Onneksi meitä on tässä useampi ihminen, niin pystyn sitten tekemään vähän sitä sun tätä. Kun on monta ihmistä syömässä, niin kyllähän sitä jonkun täytyy sitten ruokaakin laittaa. Töitä kyllä riittää aina, Anna-Reetta sanoo.

Maajussille morsian -ohjelmassa Kalevin lisäksi Anna-Reetan sydäntä tavoittelivat Sami ja Aleksi. Anna-Reetta muistelee sitä hetkeä, kun hän tiesi, että hänen valitsemansa mies on hänelle se oikea.

– Juuri luin Anne Mattilan haastattelun, jossa hän sanoi niin osuvasti, että se tie, minkä sydän valitsee, on oikea tie. Lausahdusesta tulee mieleen valintapäivä silloin vuosi sitten. Tunsin jo farmiviikolla, että Kalevi on se oikea minulle. Hänestä on myös paljastunut oikea romantikko, kun yhteistä arkea on eletty tässä. Olen saanut häneltä kukkiakin välillä, Anna-Reetta kertoo.