Maajussi-Pinja linjaa, mikä miehessä on täysi turn off: "Ikävä kyllä minun on heivattava listalta..."

Maajussille morsian -ohjelma tulee jälleen kahdeksan rakkaudennälkäisen maajussin voimin, jotka etsivät tulevalla tuotantokaudella tuttuun tapaan rinnalleen puolisoa. Parisuhdetta etsivien maajussien joukossa on maajussi-Pinja, 35, joka omistaa maatilan Kärkölässä. Vanhemmiltaan Pinja otti sukutilan haltuunsa vuonna 2021, ja sillä on varsin pitkä historia: tilalla on viljelty 1500-luvulta lähtien ja Pinjan suvussa tila on ollut 1800-luvun lopulta lähtien.