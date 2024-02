Maajussi-Harri, 44, on samalta kylältä kuin maajussi-Anna-Reetta – hakeutui ohjelmaan yhden ajatuksen saattelemana

41-vuotias maajussi- Harri Kiviapajalta on heidän joukossaan. Harrilla on emolehmätila, jossa tuotetaan vasikoita välitykseen. Lihatuotannon lisäksi tilan pelloilla kasvaa nurmirehua sekä rehuviljaa. Myös metsätöitä tulee Harrin mukaan tehtyä.

– Tässä nyt on kiinni viikon jokaisena päivänä, niin ei tule lähdettyä tuonne kylille mihinkään. Viihdyn myös hyvin kotona, ettei ole oikeastaan mitään paloakaan lähteä tuonne rientoloihin enää sen kummemmin, on nuorempana saanut mennä ihan tarpeeksi.

Rauhallinen kumppani Harrille

Harrilla on historiassaan muutama vakavampi seurustelusuhde, joista pidempi kesti noin 11 vuotta. Edellinen vakava parisuhde päättyi noin vuosi sitten.

Harri itse on luonteeltaan hyvin rauhallinen, ja toivoisi myös puolisoltaan leppoisaa elämänasennetta.

– Mutta toki saisi sitä luonnetta olla myös siten, ettei ole ihan samanlainen tyyppi, vaan pikkuisen vastusta pitää aina vähän olla. Ja hyvä huumorintaju tietysti. Pitää olla hieman pilkettä silmäkulmassa, niin arkikin on sitten paljon mukavampaa.

Kumppanina Harri kuvailee itse olevansa huomioon ottava sekä välittävä. Hän myös mieluusti on se, joka pitää yllä hyvää tunnelmaa.

Myös perheen perustamista Harri on pohdiskellut. Vaikka hän on viihtynyt hyvin itsekseen, on viime vuosina pintaan noussut vahvemmin ajatus puolisosta ja omista lapsista.