Maajussi-Samin pussailu kaikkien morsianehdokkaiden kanssa puhuttaa – Töllötuomarit: "Kyllä kemiaa pitää testata!"

Maajussi-Samin maatilalla on päätöspäivänä kolmiodraaman ainekset, sillä Sami on pussaillut farmiviikolla erityisesti Nooran ja Elinan kanssa. Naiset ovat pahastuneet Samin pussailusta useamman kanssa. Töllötuomareilla on farmin tapahtumista selkeä mielipide.