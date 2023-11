Maajussi-Sami vastaa morsianehdokkaiden kritiikkiin: "Ei ole helpoin tilanne"

Maajussi-Samin farmiviikko Maajussille morsian -ohjelmassa on sujunut melko lämpimissä tunnelmissa, sillä kesähelteiden ohella Samin tilalla on nähty paljon halailua ja pussailua.

Tunnelma on kuitenkin äitynyt viime metreillä hieman kiusalliseksi, sillä naisten mielestä Sami on johtanut heitä käytöksellään harhaan. He eivät sulata sitä, että Sami on suudellut jokaista morsianehdokasta.