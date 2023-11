Mustasukkaisuutta ilmassa! Maajussin käytös saa naiset närkästymään: "Minulle selvisi asioita, mitä Sami on tehnyt"

Maajussille morsian -ohjelmassa farmiviikkojen loppu häämöttää ja maajussien lopulliset valinnat lähestyvät. Maajussi- Samin tilalla valintaa odotetaan ristiriitaisin tuntein, sillä mustasukkaisuutta on ilmassa morsianehdokkaiden keskuudessa.

Valintapäivän aamuna morsianehdokkaat keskustelevat keskenään viikosta sekä Samin parhaista puolista, muun muassa siitä, kuinka huomioon ottava tämä on ollut naisia kohtaan. Tämä keskustelu saa kolmikon hieman takajaloilleen tunteidensa saralla.

Myös Sami kertoo pistäneensä merkille sen, että kolmikolla on ollut myös hieman vaikeuksia tunnepuolella viikon aikana.

– Tämä viikkohan on sinällään ollut vaikea, koska joillekin se on ollut vähän kovempi paikka, kun on antanut toiselle huomiota ja huomannut, että ahaa, tuo ei välttämättä ole nyt ihan tyytyväinen, että antoi tuolle huomiota. Huomasi vähän kateutta sellaisesta, että mentiin halaamaan toista, joka oli vähän ehkä miinus, Sami kertaa viikkoa.