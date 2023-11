Maajussi-Samin tilalla kuohuu – morsianehdokkaat paheksuvat Samin käytöstä: "Minua on johdettu harhaan"

Maajussille morsian -ohjelman maajussit tekevät tänä iltana valintansa, ja kaikkein mielenkiintoisin tilanne on kaalinviljelijänä Nurmijärvellä toimivan Samin, 31, tilalla.

MTV Uutiset haastatteli morsianehdokkaita maajussi-Samin tilalla juuri ennen valintatilannetta.

Morsianehdokkaille on juuri selvinnyt, että Sami on pussaillut farmiviikon aikana kaikkien kolmen morsianehdokkaansa kanssa. Tätä naiset eivät katso hyvällä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Etenkin tamperelainen Noora, 23, ja Hämeenlinnassa asuva Elina, 34, ovat pahastuneet siitä, että Sami osoittaa kaikille lämpöä.

– Mulla on vähän ristiriitainen fiilis Samista. Tiedän, että Sami on pussaillut kaikkien kolmen naisen kanssa, niin se pistää miettimään, että mitä hän meille kertoo ja mikä siitä on totta, sanoo Elina, jonka kanssa Samilla oli erittäin onnistuneet treffit viime jaksossa.

– Kyllähän se tuntuu pahalta, kun kuulee, että Sami on pussaillut muiden kanssa, hän jatkaa.

Elinan mielestä läheisyys kuuluu vain parisuhteeseen.

– Ajattelen, että läheisyys on sellaista, mitä olet tottunut jakamaan vain parisuhteessa ja silloin, kun ihminen on oikeasti kiinnostunut. Mutta nyt tässä on tullut läheisyyttä maajussin ja kaikkien naisten välillä, niin se on aika outo asetelma.

Samin kanssa yksilötreffeillä pussaillut Noora on samaa mieltä.

– Itsellä on vähän sellainen fiilis, että on johdettu harhaan. Vähän sellainen olo, että Sami on antanut ymmärtää, että hänelläkin olisi enemmän tunteita minua kohtaan kuin oikeasti on.

Naiset saivat tietää Samin läheisistä tunnelmista kaikkien naisten kanssa sen jälkeen, kun Elina oli palannut omilta yksilötreffeiltään ja naiset olivat keskustelleet keskenään.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Kävimme illalla tyttöjen kanssa läpi tämän viikon tapahtumia ja mitä kaikkea on tapahtunut kenenkin kanssa, Noora kertaa.

"Näyttäytyy jopa epäreilulta"

Elina olisi toivonut Samin ajattelevan naisten tuntemuksia näin erikoisessa tilanteessa.

– Muiden naisten puolesta Samin toiminta on näyttäytynyt jopa epäreilulta. Toki olemme tienneet, että joku pahoittaa tässä väistämättä mielensä, mutta emme ole ehkä pystyneet kuvittelemaan, että kuinka pahasti, Elina sanoo.

Samin toiminnassa olisi ollut Elinan ja Nooran mielestä petrattavaa.

– Sami olisi voinut tehdä toisin, miettiä tarkemmin, miten hän käyttäytyy ja kertoo asioista. Sami on kyllä hyvin hyödyntänyt tätä viikkoa tutustuakseen meihin kaikkiin, mutta hän on ollut vähän turhankin reipas siinä, että hän on ottanut kaikesta ilon irti, Elina tuumaa.

– Olemme jutelleet tästä Samin kanssa. Samilla on hyvät kootut selitykset. Jos Sami valitsee minut, niin minulla on ehkä aikaa tentata häntä myöhemminkin näistä asioista ja kysyä, mitkä hänen syyt toimintansa taustalla on, ymmärtääkö hän käytöstään ja käytöksensä seurauksia, Elina lisää.

Nooralle kuormittavinta on ollut se, että hän kokee Samin suunnitelleen jo tulevaisuutta hänen kanssaan, mutta ei nyt enää usko Samin puheisiin.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Tuntuu, että Sami antoi minulle varmuudenosoituksia ja jutteli jo siitä, mitä voisimme tulevaisuudessa tehdä. Tuli sellainen fiilis, että se yhteinen tulevaisuus olisi ihan mahdollinen, Noora kertoo.

– Itselleni tuli sellainen olo, että se oli jo jonkinlainen lupaus. Ehkä hän olisi voinut vähän selkeämmin viestiä, ettei olisi tullut sellainen olo, että tässä voi niitä pilvilinnoja rakennella.

Joukon nuorin morsianehdokas, 22-vuotias hyvinkääläinen Salla sanoo, että hänellä tunnelmat ovat seilanneet muiden tavoin edestakaisin, mutta ehkä vähiten kaikista kolmesta.

– Aika vaihtelevasti on mennyt täällä farmiviikolla. Itse kullakin fiilikset ovat seilanneet edestakaisin, mutta itselläni on mennyt ehkä kaikkein tasaisimmin kaikista, Salla sanoo.

– Olen ollut alkavasti ihastunut viikon mittaan, enkä kiellä, ettenkö olisi edelleen, mutta olen aika vahvasti sitä mieltä, että lähden täältä kaveripohjalla pois.

Elina kertoo kaikkien naisten yllättyneen siitä, miten koville tällainen kilpailutilanne ottaa, kun kaikilla on Samia kohtaan tunteita.

– Tämä on ollut aika kuormittavaa. Välillä on huolestuttanut se, miten nämä muut naiset selviävät tästä, ja olemme pitäneet välillä sellaisia kriisipalavereita tuolla, että olemme puhuneet keskenämme tosi rehellisesti kaikista asioista. Se on auttanut pitämään myös ajan tasalla kaikissa asioissa, Elina kertoo MTV Uutisten haastattelussa.