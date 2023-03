Maajussi-Aino emännöi satoja vuosia vanhaa maatilaa ja etsii elämäänsä turvallista parisuhdetta: "Voisin olla siellä kirsikkana kakun päällä"

Maajussien joukkoon kuuluu maajussi-Aino, 40, joka emännöi Varsinais-Suomen Tarvasjoella sijaitsevaa 1500-luvulla perustettua tilaa. Ainon suvulla tila on ollut 1890-luvulta lähtien ja sen pellot ovat tällä hetkellä luomuviljelyssä.

Maajussi työskentelee tilansa ulkopuolella erityisluokanopettajana. Hänellä on kolme kouluikäistä lasta, jotka asuvat pääsääntöisesti äitinsä luona.

Maajussille morsian on ohjelmana Ainolle hyvin tuttu: sitä on maajussin mukaan tullut katsottua aivan alusta lähtien. Aino kertoo MTV Uutisille, että ajatus osallistumisesta itse ohjelmaan on kuitenkin aika tuore.