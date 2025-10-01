Maajussi-Ritva nähdään Maajussille morsian: Kaikki tarinat -sarjassa. Kolme kirjettä saanut Ritva pääsee elämänsä ensimmäisille etätreffeille.

Maajussille morsian: Kaikki tarinat -ohjelman neljännessä jaksossa Ritva pääsee Arin kanssa elämänsä ensimmäisille etätreffeille. Kaksikko sopii heti, että "he alkavat olemaan".

Treffit menevät mukavasti, mutta Ritva alkaa jo pohtia mahdollisia huonoja puolia.

– Sitä minä mietin, että kun hän sanoi, että olisi heti valmis muuttamaan Posiolle, niin onko hän vähän liian kiltti?

Vappu Pimiä toppuuttelee Ritvan halukkuutta ylianalysoida tilannetta.

– Ei aleta käsikirjoittamaan, sovitaanko niin, Vappu Pimiä pyytää.

Pimiä päättää, että hän järjestää kaksikolle seuraavaksi ihan livetreffit.

– Joo minulta jäikin yksi tärkeä kysymys kysymättä, Ritva sanoo.

Katso videolta, miten Ritvan ja Arin etätreffit sujuvat!