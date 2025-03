Maajussi-Ritva tietää, mitä haluaa tulevalta kumppaniltaan: "Olen kannatellut kaikkia melkein 30 vuotta"

Maajussi-Ritva haluaa kumppanin, jonka kanssa hellitään toinen toista ja osoitetaan avoimesti kiintymystä.

Maajussille morsian -ohjelma tulee taas rakkaudennälkäisine maajusseineen. Ohjelmassa kahdeksan eri ikäistä maajussia eri puolilta Suomea on jälleen valmis löytämään rinnalleen rakkauden ja puolison.

Yksi heistä on 54-vuotias Ritva Posiolta, joka on todellinen moniyrittäjä. Ritva pyörittää Korpihilla-nimistä tilaa, joka on vanhasta kansakoulusta rakennettu käyntikohde.

Sieltä löytyy niin kahvila, vohvelipuoti sekä juhlatila, ja lähitulevaisuudessa myös pienimuotoista majoitustoimintaa. Ritva valmistaa myös artesaaniherkkuja sekä pyörittää juomatehdasta.

Ritva kertoo Maajussille morsian -ohjelman jaksossa muuttaneensa Korpihillaan aikoinaan 27-vuotiaana, jolloin lähti hiljalleen rakentamaan omaa unelmaansa. Hän oli haaveillut muutosta pohjoiseen lapsesta asti, muttei tuohon aikaan vielä kuitenkaan tiennyt, että hänen omat sukujuurensa ovat siellä hyvin vahvasti läsnä.

– Tälläkin kylällä kahdeksan, yhdeksän sukupolvea sitten on minun sukulaisiani ollut.

Nyt Ritva on valmis löytämään rinnalleen kumppanin ja rakastumaan. Hän kuvailee olevansa romantikko.

– Haluan helliä, pussailla ja pitää kädestä kiinni. Tehdä pieniä elämyksiä, yllätyksiä. Tykkään semmoisista miehistä, kenellä on pilkettä silmäkulmassa, huumoria ja he ovat rehtejä. Seisovat omilla jaloillaan.

– Toivoisin, että se henkilö olisi semmoinen avoin. Ehdottomasti sen pitää pussata ja puhua. Semmoista tasavertaista kumppania, joka kannattelee minuakin. Olen kannatellut kaikkia melkein 30 vuotta, niin nyt tuntuisi siltä, että joku kannattelisi minuakin joskus.

Maajussille morsian -esittelyjakso keskiviikkona 26. helmikuuta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.