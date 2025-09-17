Maajussille morsian: Kaikki tarinat -ohjelma alkaa. Heti ensimmäisessä jaksossa maajussi-Tuomas joutuu kokemaan karvaan pettymyksen.

Maajussille morsian: Kaikki tarinat -ohjelmassa nähdään 34-vuotias Tuomas, joka pitää Savonlinnassa maitotilaa neljännessä polvessa. Maalla viihtyvä Tuomas toivoo löytävänsä itselleen kumppanin, jonka kanssa jakaa arjen surut ja ilot. Hän haaveilee perheen perustamisesta.

Tuomas ihastui kirjeiden perusteella Maisa-nimiseen kumppaniehdokkaaseen.

– Maisa vaikuttaa sellaiselta ihmiseltä, kehen voisin kuvitella ihastuvani.

Hirvihaaran kartanolla käy kuitenkin ilmi, että Maisa ei ole tulossa paikan päälle. Kun Tuomas saa tietää asiasta, ei pettymystä voi peitellä.

– Ikävä kyllä hänelle kävi sellainen pieni haaveri eikä hän pääse tänne paikan päälle, mutta ei huolta, olemme järjestäneet sinulle etätreffit Maisan kanssa, Vappu Pimiä kertoo Tuomakselle.

– Oikein hyvä, mutta ei se livetilannetta silti korvaa, Tuomas täräyttää.

Lopuksi Vappu Pimiä lupaa vaikka henkilökohtaisesti lähteä viemään Tuomasta Maisan luokse, mikäli livetreffejä ei saada muutoin järjestettyä.