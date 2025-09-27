Maajussi-Pia kertoo, että hänellä on vain kaverillisia tunteita yhtä puolisoehdokastaan kohtaan.

Maajussille morsian: Kaikki tarinat -kauden kolmannessa jaksossa maajussit viettävät puolisoehdokkaidensa kanssa yhteistä aikaa ryhmätreffien merkeissä. Maajussi-Pian ryhmätreffeillä pelaillaan muun muassa lätkätunnelmissa.

Ryhmätreffien lomassa Pia vie puolisoehdokkaansa Jarnon juttelemaan kahden kesken. Pia kertoo jaksossa kameroille, ettei hän tunne hänen ja Jarnon kemioiden kohtaavan.

– Minun ja Jarnon kemiat eivät oikein vielä natsaa. Tämmöinen savolainen kun olen, niin tykkään, että asia tapahtuu suoraan, eikä sitä jää pohdiskelemaan. Vähän tuntuu, että Jarno ei ehkä ihan soveltuisi tilani arkeen, Pia sanoo kameroille.

Maajussi-Pia ounastelee, ettei Jarno välttämättä sopisi hänen tilansa arkeen.

– Minä itsekin kiertelen ja kaartelen sanojani, mutta sanoisi, mitä mieleen tulee. Se on minulle tärkeää puolisossa, hän jatkaa.

Pia kertoo, että hänellä on tällä hetkellä Jarnoa kohtaan vain kaverillisia tunteita.