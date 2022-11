Ensitreffit-sarjassa avioitunut pariskunta pohtii suhteensa salaisuutta: "Pysynyt sopivassa tasapainossa"

View this post on Instagram

– Ville on pystynyt muuttamaan Loimaalle ja pystynyt rakentamaan oman bisneksensä sinne suuntaan. Se on tietenkin helpottanut tekemistäni. Minulla on tietenkin ollut kaikki siellä, Anniina kuvailee.

Parilla on takana poikkeuksellisen kiireinen syksy. He pohtivat suhteensa salaisuuden löytyvän rauhallisesta etenemisestä.

– Vaikka me asutaan yhdessä, meillä on molemmilla kiireistä arkea, se on auttanut. Jompi kumpi ei ole kotona turhautunut odottamaan, vaan molemmilla on tasaisesti kiireitä, Ville nauraa.