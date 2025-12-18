Kolmiodraama-sarjan Juholle rutiinit ovat tärkeässä osassa niin arkena kuin viikonloppuna.

Kolmiodraama-sarjan kolmannessa jaksossa Juho muuttaa Sadun kanssa samaan kerrostaloasuntoon Helsingin Kalasatamaan ensimmäisten treffien jälkeen.

Ensimmäisenä asuntoon saapunut Juho valitsee itselleen makuuhuoneen ja pian Satu saapuu paikalle koiransa kanssa. Juho ja Satu päätyvät siihen ratkaisuun, ettei kaksikko ainakaan vielä nuku samassa makuuhuoneessa.

– Olen aika huono nukkumaan kenenkään kanssa. Haluan usein nukkua yksin, Juho kertoo kameroille.

Sarjassa on tullut ilmi, että Juho tykkää rutiineista ja myös herätä aikaisin päivään. Hän kertoo Sadulle tykkäävänsä, että myös koti on aina siisti.

– Sekasotku aiheuttaa stressiä, Juho kertoo.

Juho kertoo Sadulle olevansa herkkäuninen ja uni on hänelle tärkeää.

Yllä olevalla videolla kaksikko käy läpi rutiinejaan ja Juho kertoo, kuinka hän aikoo kostaa aamulla, jos joku valvottaa häntä illalla.

