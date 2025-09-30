Maajussille morsian -ohjelmassa tehdään valinnat farmiviikoille. Maajussi-Antille tilanne on suotuisa.

Maajussille morsian -kauden kuudennessa jaksossa maajussit valitsivat ryhmätreffien jälkeen kolme puolisoehdokasta, jotka he haluavat mukaansa farmiviikoille.

Valintatilanne oli maajussi-Antille, 23, suotuisa, sillä hänen ei tarvinnut sanoa hyvästejä yhdellekään kolmesta puolisoehdokkaastaan.

– Se on minulle hirveä helpotus, ettei tarvitse kipuilla sen kanssa, kuka lähtisi. Olen herkkä, niin en halua tuottaa toiselle pettymystä, kun kuitenkin on ollut omanlaisensa kynnys lähteä tänne, Antti sanoo juontaja Vappu Pimiälle.

Seuraavaksi Antti suuntaa puolisoehdokkaidensa luo.

– Semmoiseen lopputulemaan on tultu, että kolme paikkaa on jaossa, ja olen huomaavinani, että tässä on myös kolme ihanaa neitoa. Te olette kaikki tervetulleita farmille, lähtisittekö? hän sanoo.

Kukin puolisoehdokkaista vastaa myöntävästi. Tämän myötä Antti kaappaa puolisoehdokkaansa ryhmähaliin.

Yllä olevalla videolla puolisoehdokkaat kertovat, millaisia ajatuksia valinta heissä herättää.