Maajusseilla on iso päätös edessään ja puolisoehdokkaat toivovat parasta. Varo juonipaljastuksia!
Maajussille morsian -kauden kuudennessa jaksossa jatketaan ryhmätreffejä, joiden jälkeen maajusseilla on edessään vaikea valinta: ketkä puolisoehdokkaista jatkavat farmiviikoille ja ketkä puolestaan lähtevät kotimatkalle. Jakso on jo nyt katsottavissa MTV Katsomo+ -tilauksella.
Valinnat aiheuttavat jännityksentunteita yhdessä jos toisessa puolisoehdokkaassa. Maajussi-Matin päätöstä odottaa jännittyneenä muun muassa Suvi, 49, joka on löytänyt miehen kanssa hyvän yhteyden.
– Jos oma nimeni ei kuulu, niin sanon sen itse, Suvi sanoo jaksossa kameroille.